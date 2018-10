Cosmo chiude il tour al Mediolanum Forum

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - L'ultima festa di un tour fortunato, per tirare le somme di un anno speciale e del percorso che l'ha preceduto. Questo è 'Cosmotronic Tour Gran Finale', il concerto che Cosmo terrà il 2 febbraio al Mediolanum Forum di Assago. In occasione del lancio del nuovo singolo 'L'amore', in radio da venerdì 19 ottobre, il cantautore e musicista di Ivrea ha annunciato oggi questo appuntamento, che sarà la sua unica esibizione live del 2019.

In programma uno show che toccherà le tappe di una carriera tra synth pop e dance, partita con 'Disordine', decollata con 'L'ultima festa' fino all'ultimo 'Cosmotronic' e l'esperienza del collettivo Ivreatronic.

Ad aiutare Cosmo in questa impresa live interverranno anche ospiti speciali, mentre contenuti inediti e sorprese renderanno lo show un evento unico, rinnovato nell'estetica e nella scaletta rispetto al tour.