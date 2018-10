Capello,Gattuso giusto tecnico per Milan

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Rino Gattuso è l'allenatore giusto per il Milan. Parola di Fabio Capello, che di tecnici e di ambiente Milan se ne intende. Ai microfoni di Radio anch'io sport, Capello ha sottolineato che Gattuso "è il tecnico giusto per il club rossonero, è riuscito a creare una mentalità di gruppo, ha dato un gioco alla squadra. Talvolta in campo esagerano nel voler giocare la palla con Donnarumma. però a me piace molto come gioca il Milan". Domenica c'è il derby, e Capello fa il suo pronostico: i rossoneri sono "cresciuti molto, ci sono ottimi giocatori, e la squadra se la gioca alla pari con l'Inter che è pure cresciuta. Il Milan potrebbe creare problemi all'Inter inavanti, ma quando difende concede sempre qualcosa agli avversari, e con Icardi e Perisic può essere pericoloso".