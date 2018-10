Milano,patto con proprietari per sfratti

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Un patto con i proprietari immobiliari per aprire il mercato e fronteggiare l'emergenza abitativa, in particolare quella che deriva dagli sfratti.

Questo l'obiettivo del bando pubblico, in uscita nelle prossime settimane, di cui la giunta del Comune di Milano ha appena approvato le linee guida.

L'amministrazione cerca operatori interessati a rimettere in circolo alloggi e immobili di loro proprietà da destinare in via transitoria all'emergenza abitativa, in cambio di un contributo economico, calcolato in base al canone concordato. Nel complesso, il Comune mette a disposizione un budget di circa 1,350 milioni di euro.