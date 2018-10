Conte a Milano: 'Progetto per start-up'

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Giornata milanese, quella di oggi, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha prima partecipato all'inaugurazione della 4/a edizione della scuola di formazione politica della Lega. Poi Conte ha visitato la sede di Italgas. Ad accompagnarlo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo e il presidente della Cdp Massimo Tononi, principale azionista del Gruppo con oltre il 26%.

Ultima tappa il Talent Garden, ossia il 'giardino dei talenti', uno dei 23 campus europei del circuito presente in 8 Paesi, piattaforma per il networking e la formazione nell'ambito dell'innovazione digitale nata nel 2011 a Brescia. Conte è stato accolto da Davide Dattoli, fondatore e ad di Talent Garden, dal vicepresidente Lorenzo Maternini e da Giovanni Tamburi, socio di Talent e investitore da tempo impegnato nel mondo delle cosiddette 'start up'. "C'è un progetto del Governo per le start-up - ha detto Conte - anche per attirare talenti in Italia".