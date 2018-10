Con Leotta anche contadina cerca moglie

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Non solo il contadino, anche la contadina cerca moglie nella quarta stagione del dating show di FoxLife, per la prima volta condotto da Diletta Leotta. Protagonisti dello show, prodotto da Fremantle per Fox Networks Group Italy, sono 5 single di campagna che aprono le porte delle loro fattorie ad altrettanti single di città, desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l'amore.

Al centro del programma, al via il 17 ottobre, c'è anche la 33enne Federica, alla ricerca della donna della sua vita: l'amore per la natura l'ha portata ad aprire un bed & breakfast in campagna, ma la sua ex-compagna - nonché ex socia - l'ha abbandonata perché stanca della vita campestre.

"Io ho un debole per Federica, che è la contadina che cerca l'amore - racconta Diletta Leotta -. Essere testimone dell'amore che è nato poi, che Federica ha avuto la fortuna di trovare e che credo stia andando molto bene, è stata la cosa che mi ha colpito di più in questa esperienza".