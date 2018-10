Brera diventa rosa contro cancro al seno

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Via Fiori Chiari, cuore del quartiere milanese di Brera, è da questa mattina rosa per combattere il tumore al seno ospitando varie iniziative di una campagna ispirata al colore promossa dalla Lilt: fra queste la mostra #fatelevedere.

Raccontare la prevenzione della patologia con ironia e attraverso i volti di donne straordinariamente comuni: è questo l'obiettivo della rassegna fotografica, realizzata con il contributo di Regione Lombardia, che sarà esposta fino al 20 ottobre. Gli scatti vogliono sottolineare la capacità delle donne di misurarsi - anche in tono ironico - con i temi della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Inoltre i negozi della strada sosterranno un progetto di charity , 'Milano diventa Rosa', promosso dalla Chocolate Academy Center con il patrocino del Comune, proponendo tavolette di cioccolato rosa prodotte in limited-edition.