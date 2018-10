Sala, conto su Salvini per più vigili

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "E' chiaro che noi oggi avremmo bisogno di più persone in giro, anche perché è quello che ci chiedono i cittadini. Con Salvini ci sono tante cose e tanti modi di vedere che ci separano ma è milanese e conosce la città quindi conto su un aiuto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha riposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine del forum della rivista Domus, che cosa pensa del fatto che il decreto Sicurezza del governo non contenga le assunzioni promesse delle forze di Polizia e nemmeno la possibilità per i Comuni di sbloccare il turnover dei vigili con nuove assunzioni.

"Sul tema dei vigili anche le città hanno le loro colpe, cioè quella di avere accettato il crearsi di una situazione negli anni - ha aggiunto - in cui la quota parte di personale che è per strada rispetto a quella che sta negli uffici non è l'ideale. Però così è, e indietro è difficile tornare".