Sottrae denaro a malati, nei guai legale

Avrebbe sottratto a persone con gravi infermità psicofisiche, e delle quali era tutore, somme di denaro per complessivi 170 mila euro, prelevati dai loro conti correnti, sui quali era delegato a operare. Per questo oggi la Guardia di finanza di Sarnico e i carabinieri di Bergamo hanno denunciato a piede libero un avvocato di Castelli Calepio.

Le indagini, coordinate dal pm Fabrizio Gaverini, sono partite dalla denuncia di un familiare di una delle vittime, attualmente ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, e che si era insospettito da alcuni movimenti bancari anomali e apparentemente privi di giustificazione. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire presunti ammanchi sui conti di 4 persone affette da croniche e gravi patologie.

Il legale, una volta scoperto, ha risarcito parzialmente le vittime. Sospeso dall'albo, dovrà̀rispondere di peculato, avendo agito in qualità di pubblico ufficiale, per effetto del mandato affidatogli dal Tribunale di Bergamo.