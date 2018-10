Sangalli, coniugare crescita e conti

(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 8 OTT - "Alla manovra serve una sintesi necessaria tra misure per la crescita economica e rispetto delle regole della finanza pubblica". Lo afferma il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli aprendo i lavori del forum Conftrasporto. "I dati sui consumi da un lato e lo spread e conti pubblici dall'altro - aggiunge - ci ricordano costantemente la necessità di politiche di bilancio in un paese in cui il debito vale il 130% del Pil".