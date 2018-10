Fontana: 'Con autonomia Lombardia farà meglio dello Stato'

(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 8 OTT - Con l'autonomia "la Regione Lombardia riuscirà a fare meglio il suo lavoro di come lo sta facendo oggi lo Stato, facendogli risparmiare risorse". Lo sostiene il presidente Attilio Fontana intervenuto oggi al Forum Conftrasporto di Cernobbio.

"La Regione Lombardia - ha spiegato - è quella che costa meno ai suoi cittadini rispetto al resto del Paese, paga prima i suoi fornitori, ha una sanità che funziona e meno dipendenti pubblici per svolgere la loro funzione". "Il costo del pubblico ai cittadini - aggiunge - è inferiore di 1.000 euro a persona, abbiamo cose che sono eccellenti ma anche punti sui quali dobbiamo combattere per non perdere un'opportunità enorme di sviluppo".

Secondo Fontana, "il vero problema di questo Paese è che ci sono troppe leggi tra loro contraddittorie e che si fanno la guerra l'una con l'altra e così rischiamo di perdere l'occasione per un grande rilancio perché ci muoviamo come si muoveva Costantinopoli, mentre il resto del mondo si muove alla velocità di un missile". Secondo Fontana "ci devono essere poche norme semplici che responsabilizzano in maniera assolutamente rigorosa chi le deve applicare".

La Lombardia poi ha una "situazione infrastrutturale migliore che in altre parti d'Italia, ma deve realizzare le infrastrutture". "Gli imprenditori - conclude - mi dicono 'ci lasci lavorare, ci lasci fare il nostro lavoro' e noi dobbiamo metterli nelle condizioni di far circolare le merci e non nella condizione di compilare tonnellate di carte".