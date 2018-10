Como, presentato nuovo progetto paratie

(ANSA) - COMO, 8 OTT - Il nuovo lungolago di Como, con le paratie anti esondazione, costerà 15 milioni di euro e sarà pronto nella primavera 2022. Lo ha annunciato oggi la Regione Lombardia che ha presentato il nuovo progetto, alla presenza dell'assessore Massimo Sertori, dopo che l'ente regionale si era avocato la responsabilità dei lavori, in seguito all'intervento della magistratura che ha indagato tecnici e due ex sindaci del Comune di Como. Il progetto, che ricalca in gran parte quello già predisposto dal Comune di Como, sarà realizzato a blocchi, senza interferire con la passeggiata e con il traffico. A progetto concluso, la passeggiata passerà da una larghezza media attualmente tra i 6 e gli 8 metri a 24 metri. Per quanto riguarda i tempi, entro fine novembre 2018 sarà definito il progetto esecutivo, quindi sarà indetta la gara d'appalto e saranno aggiudicati i lavori. La previsione è di avviare il cantiere a fine estate 2019 per ultimare tutti i lavori nella primavera del 2022.