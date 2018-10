Investiti e uccisi, positiva alcol-test

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - E' stata arrestata e posta ai domiciliari per omicidio stradale la ragazza di 21 anni che, alla guida della sua auto, la notte scorsa ha travolto e ucciso due marocchini lungo la provinciale 2 e Bellusco (Monza e Brianza). La ragazza, che abita a Ornago, sempre in provincia di Monza e Brianza, è risultata positiva al test per l'alcol.