Giochi 2016: Fontana, evento nazionale

(ANSA) - MILANO, 5 OCT - "Io non ho mai fatto polemiche, semmai ne ho subìte un po'. A me non interessa polemizzare su questi argomenti, a me interessa riuscire a realizzare questo grande progetto". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a chi gli ha ricordato le polemiche nate attorno alla candidatura italiana per le olimpiadi invernali 2026. Fontana ha definito un "buon endorsement" quello arrivato ieri dal board esecutivo del Cio , presieduto da Antonio Samaranch jr, al progetto di candidatura di Milano e Cortina per i giochi invernali del 2026. Quanto ad un aiuto economico governativo "credo che sia interesse del Governo fare in modo che sia un evento nazionale e non della Lombardia e del Veneto.

Credo che sia qualcosa in cui si riconosca tutta l'Italia e alla fine si potrà arrivare a una scelta che va in questa direzione".