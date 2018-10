Pastore cade in un dirupo e muore

(ANSA) - COMO, 04 OTT - Un pastore di 25 anni è stato trovato morto in un dirupo nel primo pomeriggio di giovedì sui monti di Dosso del Liro, nella zona dell'alto Lago di Como. Il corpo è stato avvistato dai vigili del fuoco che stavano cercando il giovane da mercoledì sera, quando non era rientrato. Il pastore si era allontanato per seguire alcune pecore che si erano staccate dal gregge, e probabilmente è caduto nel dirupo. L'allarme è stato lanciato dal collega che in serata non lo ha visto rientrare. Oggi il ritrovamento in località Alpe Bragheggio a 1.600 metri di quota.