Torna 'Street Food Battle'

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Parte la seconda edizione di 'Street Food Battle', la competizione che mette alla prova alcuni dei migliori food truck italiani. Padroni di casa del programma, da domenica 7 ottobre su Italia1 in seconda serata, lo chef Simone Rugiati e Ludovica Frasca che insieme hanno girato l'Italia per selezionare i truckers più originali e innovativi. Ad affiancarli in ogni puntata un personaggio del mondo dello spettacolo - da Paolo Ruffini a Cecilia Rodriguez, da Maurizio Battista ai The Show - e grandi chef, quali Alessandro Frassica, Marco Sacco ed Enrico Cerea. Alla sfida in 6 puntate di questi cuochi da strada concorrono 15 food truck, ciascuno dei quali sarà messo alla prova con la particolarità dei piatti proposti, dal barbecue & grill al pane e pizza, dalla cucina latina a quella gourmet, per finire con quelle regionali.