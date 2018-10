Baby orchestra jazz conquista pubblico

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Hanno suonato a settembre all'Aquila in uno degli eventi a favore delle zone colpite dal sisma e la loro bravura sta riscuotendo consensi unanimi ovunque si esibiscono. Al punto che sono stati invitati, unica compagine del genere, ad un convegno nazionale su 'Il jazz va a scuola', che si svolgerà a Bologna a metà novembre. È la baby orchestra di jazz, Orchestra Stabile IC Villasanta, formata dagli alunni di un istituito omnicomprensivo brianzolo nel comune vicino Monza. Tutti under 14, hanno scoperto la passione per questa musica grazie al loro insegnante Felice Clemente, tra i più apprezzati sassofonisti jazz della scena italiana e professore di musica 'per scelta etica', come afferma il maestro, con il sostegno ovviamente della dirigenza scolastica. "È una sfida non usuale in ambito scolastico, un' orchestra composta da fiati, chitarre, percussioni, flauti dolci, tastiere e voci, ma soprattutto da ragazzi di grande volontà e passione" ha spiegato Clemente.