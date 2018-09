Prefetto Lamorgese lascia Milano

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala hanno voluto ringraziare il Prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, che lascerà l'incarico tra breve.

"Voglio ringraziare, a nome del governo e personalmente, il Prefetto per il lavoro prezioso svolto", ha spiegato il ministro dell'Interno in un saluto che si è svolto dopo la conferenza stampa in cui è stato illustrato il lavoro del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Milano che si era svolto in mattinata.