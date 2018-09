Monza è di Berlusconi, a Fininvest 100%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza. Come annuncia una nota, Fininvest "ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912" dalla famiglia Colombo. Resta presidente Nicola Colombo, nominato dall' assemblea dei soci all'interno del nuovo consiglio di amministrazione assieme a Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino, ad di Fininvest. Successivamente, il Consiglio ha nominato Galliani ad del Monza.

"E' un'operazione romantica, un atto d'amore di Berlusconi e del sottoscritto". Così Adriano Galliani ha descritto l'acquisto del Monza, spiegando che "fra un po' di giorni, forse venerdì, Silvio Berlusconi dirà cosa vuole fare con il Monza, gli obiettivi, i progetti per il futuro. Forse a Villa Gernetto". "La trattativa - ha raccontato il nuovo ad del Monza - nasce il 31 agosto con una telefonata a Nicola e Felice Colombo, senza scrivere nulla fino a quando stamattina abbiamo fatto l'atto. In Brianza le parole si mantengono". Un 'derby' Milan-Monza? Lo sogno fra due anni" ha aggiunto Galliani. "I sogni non si possono bloccare. In teoria dalla Serie C si può arrivare in A nel luglio 2020".