Apre Festival di Altroconsumo

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Si è aperto a Milano FestivalFuturo, la tre giorni organizzata dall'associazione di consumatori Altroconsumo e dedicata quest'anno all'economia circolare. La sesta edizione della manifestazione va in scena da oggi a domenica all'Unicredit Pavilion in piazza Gae Aulenti.

Tra le novità di quest'anno c'è l'attenzione al tema dell'occupazione con una sessione, sabato pomeriggio, dal titolo 'Se il lavoro diventa circolare, viaggio tra le occupazioni del futuro'. Oltre venti gli espositori nell'area suddivisa nelle aree tematiche alimentazione, energia e ambiente, mobilità, lifestyle e packaging. In programma anche workshop, degustazioni e incontri fra cittadini, imprese, istituzioni e autorità di controllo.