A.Fontana: 'Pedemontana non si blocca'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - La Pedemontana lombarda "assolutamente non si blocca, su questa infrastruttura c'è il sostegno del mondo imprenditoriale e di tutto il mondo del lavoro della nostra regione, quindi credo sia fondamentale": è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'ANSA commentando l'"attenta analisi costi-benefici" a cui l'infrastruttura verrà sottoposta dal governo, come si legge in una bozza parziale della Nota di aggiornamento al Def.

"Ascolteremo il parere del governo sul finanziamento - ha proseguito Fontana - poi eventualmente ricorreremo, parleremo, faremo una gara per individuare se ci sono, come hanno già dimostrato di esserci, investitori privati disposti a finanziare l'opera e a partecipare a una futura equity. E poi faremo valutazioni nell'assoluta trasparenza nell'individuare qualcuno disposto ad aiutarci".