Sequestrata una tonnellata di hashish

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Un ingente sequestro di droga è stato messo a segno dalla Polizia, a Milano. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno infatti trovato in un box in via Padova 1.100 chili di hashish e mezzo chilo di cocaina.

Il carico di hashish ha un valore sul mercato di 11 milioni di euro, a cui si aggiungono i 40mila euro per la cocaina.

L'indagine è iniziata alcune settimane fa grazie a una soffiata che parlava di un uomo in grado di custodire una grande quantità di droga. Dopo oltre una settimana di appostamenti e pedinamenti, hanno fermato il sospetto, un milanese di 44 anni con due precedenti per droga, che aveva anche 6.500 euro in contanti in tasca.

"Abbiamo già sequestrato grossi carichi in passato ma per lo più sulle barche o sui vettori che li trasportano ai vari grossisti - ha spiegato il capo della Mobile milanese, Lorenzo Bucossi - Stavolta era diretta tutta a un solo acquirente. Avrebbe rifornito il mercato del nord Italia ma buona parte sarebbe stata consumata sulla piazza di Milano".