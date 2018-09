Ragazzina abusata nel Varesotto

Una ragazzina di 16 anni è stata abusata sessualmente da un uomo, che l'ha aggredita nei pressi di una stazione ferroviaria nel Varesotto. La notizia è stata data da 'La Prealpina'. La giovanissima sarebbe stata sorpresa alle spalle mentre rientrava a casa, nel tardo pomeriggio di domenica. "Vieni con me, ho un coltello in tasca" le avrebbe detto l'aggressore, obbligandola poi a seguirlo in un anfratto di un sottopassaggio. Lì l'avrebbe costretta ad atti sessuali, per poi fuggire. Soccorsa da alcuni passanti, la sedicenne è stata accompagnata in ospedale. Indagano i carabinieri.