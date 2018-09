Fiorentina, per Lega 'autorete Skriniar'

(ANSA) - MILANO, 26 SET - La Lega Serie A ha assegnato l'autorete a Milan Skriniar in occasione della rete del momentaneo 1-1 in Inter-Fiorentina. Il difensore nerazzurro ha deviato in porta una conclusione di Federico Chiesa. "Trattasi di autogol poiché è chiara l'intenzione del difensore nerazzurro di intervenire per respingere", ha spiegato la Lega in una nota sul proprio sito.