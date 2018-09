Padre assente, madre chiede no potestà

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Un padre che faceva "abuso di sostanze stupefacenti", dopo la separazione dalla compagna, ha manifestato un "completo menefreghismo" nei confronti del figlio di pochi anni, senza mai aiutarlo economicamente né quasi mai incontrarlo quando è stato affidato alla madre. Così la donna ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Milano che venga dichiarata per l'ex compagno la decadenza dalla patria potestà per essere autorizzata a gestire ogni esigenza pratica del bambino, che ha 10 anni. Una richiesta avanzata nel 2013 e su cui i giudici ancora non si sono pronunciati.

Il legale della donna, l'avvocato Laura Cossar, lo scorso luglio ha presentato un'altra istanza "urgente" data "la necessità di fornire un'immediata tutela alla situazione pregiudizievole vissuta dal minore coinvolto". Senza la decadenza della responsabilità genitoriale del padre o almeno l'affido 'super-esclusivo', la madre non può prendere da sola decisioni, ad esempio, sulle "iscrizioni scolastiche" e sulla "salute del minore".