Spalletti, discriminati? Bandone chiuso

(ANSA) - MILANO, 24 SET - ''Inter discriminata negli arbitraggi? Sono dispiaciuto per quanto è accaduto ma non voglio aggiungere altro. Bandone chiuso''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così la squalifica di un turno comminatagli per l'esultanza al gol di Brozovic contro la Sampdoria, considerata eccessiva. ''Mi dispiace accadano queste cose, a volte sto zitto su cose clamorose ma sono uno emotivo - ha proseguito Spalletti -. Sugli episodi del Var non mi sono nemmeno avvicinato, poi ho fatto questa esultanza sul gol. Si crea però anche un precedente difficile da gestire in futuro''.