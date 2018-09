Infastidisce pendolari con bottiglia

(ANSA) - BERGAMO, 24 SET - Armato di una bottiglia rotta, senza alcun apparente motivo, ha iniziato a molestare i passeggeri del treno regionale sulla tratta Bergamo-Treviglio, costringendo il capotreno a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. È successo ieri sera, quando i carabinieri di Treviglio sono intervenuti a Levate su segnalazione del 112 facendo fermare il convoglio.

I militari dell'Arma hanno così rintracciato, fatto scendere dal treno e denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio un nigeriano di 24 anni, residente in provincia di Cremona.