D. Abbado, c'è problema sicurezza teatri

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Nei palcoscenici italiani c'è un problema "di sicurezza". A descrivere una situazione non solo difficile, ma anche pericolosa è il regista Daniele Abbado, che il 27 settembre inaugurerà il festival Verdi di Parma con un nuovo allestimento di Macbeth.

"Qui si lavora molto bene. Il palcoscenico funziona bene" racconta, a differenza di molti altri "non è abbandonato sia per risparmi sulla manutenzione sia a causa della riduzione dei tecnici". Una tendenza che "provoca problemi di efficacia - aggiunge - e non solo. E' quasi impossibile far funzionare la macchina teatrale e la situazione di sicurezza fisica è difficile, una cosa che mi sembra diffusa nel Paese" non solo nei teatri.

"Fa dispiacere - osserva il regista, che ha firmato allestimenti nei maggiori teatri del mondo e che inaugurerà con Rigoletto la prossima stagione dell'Opera di Roma - perché fino a pochi anni fa, diciamo 4 o 5, il livello di produzione lirica italiano era il migliore del mondo" e così, secondo Abbado, non è più.