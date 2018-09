Cacciatore ferito da colpo accidentale

(ANSA) - BRESCIA, 23 SET - Un uomo di 58 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Leno, nel Bresciano. Il colpo sarebbe partito accidentalmente e ha raggiunto il cacciatore mentre era in compagnia di altri amici. Trasportato con l'elisoccorso agli Spedali civili di Brescia, le sue condizioni sono ritenute non gravi. Sarebbe rimasto ferito solo in modo superficiale a gambe e torace.