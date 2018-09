Libri: a Monza 'La signora delle acque'

(ANSA) - MONZA, 22 SET - "Saeva è una ninfa, signora delle acque", creatura potente e imprevedibile. Così l'autrice del romanzo 'La Signora delle acque', Silvia Messa, descrive la protagonista di questo fantasy (edito da goWare), primo capitolo delle 'Cronache di Collelungo'. Un romanzo che trascina sin dalle prime pagine con la misteriosa scomparsa di un geniale architetto e che sorprende poi con la storia dei protagonisti, in particolare dei fratelli Furio e Bruno, il primo medico e alchimista e il secondo valoroso guerriero conte di Collelungo.

La grande verità che si nasconde dietro i personaggi inquieti e moderni di questo fantasy, arricchito da una scrittura limpida e sensuale, è che in tutti noi ci sono luce e buio, salvezza e dannazione, ma soprattutto amore.

Il libro sarà presentato domani, domenica 23 settembre, presso la Biblioteca Triante di Monza. Sarà presente Silvia Messa, giornalista e scrittrice, accompagnata da Roberto Ritondale e Michele Ferro. L'appuntamento è per le ore 17.

