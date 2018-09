Cavalli, donna sensuale e atletica

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Movimento energico e fisicità. Paul Surridge, direttore creativo di Roberto Cavalli, celebra il potere del corpo femminile, il dinamismo e la forza in movimento di una nuova generazione di donne. Il corpo si mostra nella sua atleticità. L'attenzione si concentra sulle gambe e sul baricentro, origine della forza corporea, enfatizzata da orli accorciati e busto sartoriale.

L'influenza dell'abbigliamento tecnico sportivo emerge nelle linee essenziali dei pantaloncini attillati, tipo quelli da ciclista, indossati sotto agli abiti o in completo con la giacca sartoriale. Grafismi, asimmetrie e ritagli geometrici sul busto formano un motivo che assicura sensualità alle silhouette. Così anche gli abiti da sera, ricamati di cristalli, sono in tessuti stretch per assecondare il corpo e le sue esigenze di movimento.

Le borse svelano un nuovo logo Roberto Cavalli, con due C borchiate che si intrecciano sinuosamente come un serpente, un emblema Cavalli che appare anche su orecchini e collane.