200 agenti impiegati per Settimana Moda

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Sono circa 200 gli agenti impiegati dalla Questura di Milano e dai Commissariati in questi giorni in'occasione delle sfilate di "Milano Moda Donna". Per la settimana, che ha preso il via il 18 settembre, il questore Marcello Cardona ha disposto servizi finalizzati allo svolgimento regolare delle circa 140 sfilate in calendario, delle iniziative culturali e degli eventi privati, più di 40, dove si registra una notevole presenza di operatori del settore e di pubblico nelle varie location cittadine, tra cui il Green Carpet Fashion Awards Italia 2018 che si terrà domenica in piazza Scala. Le attività di prevenzione e controllo del territorio e i servizi di vigilanza e di ordine e sicurezza pubblica vedono quindi l'impiego di circa 200 uomini e donne dei vari reparti e con la collaborazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia Locale.