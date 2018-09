Etro, un viaggio zen nel Pacifico

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Può una cartolina dalle Hawaii sembrare un paesaggio giapponese? La risposta sfila sulla passerella di Etro, che sceglie 'Pacific zen' come titolo della sua collezione, per indicare un viaggio immaginifico che parte dalla California per passare dalle isole Pacifiche e approdare fino al Giappone. Negli abiti i codici stilistici di Etro come il paisley, il patchwork e la leggerezza degli abiti sono mescolati con le stampe floreali dei kimoni giapponesi, delle camicie hawaiiane e dai rimandi allo stile bohèmienne di Venice Beach. Su tutto ritagli cut-out ispirati a Matisse, calligrafie giapponesi, fiori tropicali, motivi a bandana, scene di tramonti tropicali. Tra caftani e abiti fluttuanti, anche tavole da surf e sneaker in stile sub, indossati dalle surfiste Victoria Vergara, tra le prime dieci al mondo, e Maribel Koucke. Dopo la passerella, Etro festeggia i suoi primi 50 anni al Mudec, il Museo delle Culture di Milano, con la mostra 'Generation Paisley', visitabile gratuitamente fino al 14 ottobre.