Da marzo aumenta biglietto bus e metro

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Entreranno in vigore con tutta probabilità dalla fine di marzo del 2019 le nuove tariffe del trasporto pubblico di Milano. Aumenterà quindi il biglietto ordinario, come previsto, da 1,50 a 2 euro, così come il settimanale e l'abbonamento mensile, che passerà da 35 a 39 euro. Nessun aumento invece per l'abbonamento annuale, che potrà anche essere rateizzato ogni mese a 27,50, e non ci sarà nessun aumento degli abbonamenti per anziani e under 26, come ha stabilito l'amministrazione insieme alla maggioranza.

Per quanto riguarda gli anziani il Comune punta a non fissare un'età a partire da cui scattano le agevolazioni, che fino ad ora era 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, perché a beneficiarne dovranno essere tutti coloro che sono in pensione.

Viaggeranno gratis sui mezzi pubblici i bambini fino a 14 anni anche se non accompagnati.