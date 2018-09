Tennis: Aloja prima in ranking Next Gen

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La dodicenne tennista milanese Sofia Aloja è prima nella classifica italiana del circuito Junior Next Gen Italia 2018 e si è qualificata per il master finale che si terrà allo Sporting Club Milano 3 di Basiglio, dal 6 al 10 novembre, in contemporanea con le Next Gen Atp Finals del capoluogo lombardo.

L'atleta lombarda ha scalato il ranking raggiungendo la finale nell'ultima tappa del torneo di macro area, sui campi in terra rossa del Mongodi Tennis Academy di Cividino (Bergamo). Il master si disputerà con le nuove regole Next Gen: i match si giocheranno tre set su cinque, ai quattro game con eventuale tie-break sul 3-3 (verrà̀ applicato il "no advantage" sul 40 pari). "Sono davvero molto contenta del risultato ottenuto che mi sprona a voler fare sempre di più e meglio", ha detto la giovane azzurra dello Junior Tennis Milano. La prossima settimana sarà impegnata, insieme al suo club, nella finale nazionale under 12 a squadre che si terrà a Campobasso.