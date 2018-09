Mattarella a Int, Lombardia guida Paese

(ANSA) - MILANO , 20 SET - "Stiamo ricordando i 90 anni di questo istituto che anche su questo versante sottolinea come Milano e la Lombardia siano per il nostro Paese punto fondamentale di guida, di orientamento e approfondimento": il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha sottolineato alla fine della sua visita all'istituto dei tumori di Milano che quest'anno compie 90 anni. l presidente ha ricordato che lo scorso anno ci sono stati oltre 18 mila ricoverati e "non è un caso - ha sottolineato - che larga parte venisse da tutta Italia. Anche in questo la Lombardia e Milano si manifestano come punto di riferimento e attrazione per tutto il Paese". Secondo il Capo dello Stato, l'Int "è un patrimonio di tutto il Paese".