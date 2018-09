Inter: Vecino, battere Samp per fiducia

(ANSA) - MILANO, 20 SET - "Dobbiamo prenderci la vittoria contro la Sampdoria per conquistare fiducia in campionato. Siamo ancora in tempo per riprenderci in classifica, ma dobbiamo farlo subito". Messo alle spalle il gol vittoria contro il Tottenham, il centrocampista dell'Inter Matias Vecino mette nel mirino i doriani. "È sempre bello far gol, sono contento di come è andata finire col Tottenham - le parole dell'uruguaiano a InterTv -. Ci abbiamo creduto fino alla fine ed è arrivato un grande risultato, ma ora c'è la Sampdoria". "Sarà una partita difficile - l'opinione di Vecino -. Giocano molto bene, dovremo stare attenti a chiudere le linee di passaggio dove possono fare male con il trequartista. Sarà una partita di grande attenzione e di grande intensità", ha concluso.