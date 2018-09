Europa League: Gattuso, contava vincere

(ANSA) - MILANO, 20 SET - "Sono contento per i tre punti, quando cambi tanto ci stanno un po' di errori. Potevamo chiuderla prima, abbiamo fatto un po' di fatica ma abbiamo dato minutaggio a tanti giocatori. Abbiamo bisogno di tutti". E' soddisfatto Rino Gattuso della vittoria del suo Milan per 1-0 in casa dei lussemburghesi del Dudelange, al debutto in Europa League. "Mi aspettavo di portare i tre punti a casa, non è un caso se questa squadra è nei gironi di Europa League, non è qua per fortuna. Non ci deve essere nessun rammarico, l'importante era vincere perché non ci sono partite facili", ha detto l'allenatore rossonero, contento di Higuain: "Ha avuto qualche occasione in più, poteva fare 2 o 3 gol ma l'importante è arrivarci. Siamo tutti contenti quando si vince. Vorrei vederlo anche sul primo palo, mentre in questo momento sta andando a battezzare soprattutto l'area del dischetto e questo le altre squadre lo vedono".