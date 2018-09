Alla scoperta della Lombardia su 2 ruote

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Due appuntamenti per presentare una selezione di itinerari cicloturistici della Lombardia, dalla pianura alle Alpi: il 21 e il 26 settembre giornalisti, scrittori e ciclisti professionisti animeranno due eventi all'interno di Milano Bike City, dedicati ai viaggi in bici Con Milano come punto di partenza o punto di arrivo, gli incontri di inBici#inLombardia presenteranno itinerari di uno o più giorni in bicicletta in Lombardia, percorrendo ciclovie, seguendo percorsi d'acqua, esplorando parchi o semplicemente raggiungendo i laghi e la montagna combinando la bicicletta col trasporto ferroviario. Il primo appuntamento di venerdì 21 settembre si concentrerà sulle ciclovie che corrono lungo le vie d'acqua, dai navigli all'Adda, al Ticino, mentre mercoledì 26 settembre si parlerà delle ciclovie e delle grandi salite del nord della Lombardia. A raccontarle un ospite d'eccezione come Ivan Basso, vincitore due volte del Giro d'Italia.