Al Piccolo 'Il Miracolo della Cena'

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Scritti, appunti, lettere e relazioni di Fernanda Wittgens, storica direttrice della Pinacoteca di Brera e tra i protagonisti del restauro dell''Ultima Cena' nel dopoguerra, diventano uno spettacolo teatrale. Ne 'Il Miracolo della Cena' (regia di Marco Rampoldi) Sonia Bergamasco darà voce a una donna simbolo dell'impegno civile contro l'orrore della guerra e contro la distruzione della bellezza e delle opere d'arte. Uno spettacolo 'site-specific', che andrà in scena il 25/9 a Milano, proprio al cospetto del Cenacolo vinciano. Per ragioni di tutela e rispetto dell'opera saranno solo 60 le persone che potranno partecipare alle due rappresentazioni (una alle 19:30 e una alle 21) su invito ristretto. Il 26 e 27/9, invece, lo spettacolo verrà replicato al Teatro Grassi di Milano per chiudere, infine, a settembre 2019 l'anno dedicato al cinquecentenario della morte di Leonardo. "Poche volte ho provato tanto entusiasmo ed emozione", ha detto il direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar.