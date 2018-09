Maugeri: legale Formigoni, sono rimasto senza parole

(ANSA) - MILANO, 19 SET - "Sono rimasto senza parole, non ho parole". Così l'avvocato Mario Brusa, uno dei legali di Roberto Formigoni, ha brevemente commentato, prima di lasciare il Palazzo di Giustizia di Milano, la sentenza d'appello nel processo all'ex governatore lombardo che ha aggravato la pena per corruzione, portandola da 6 anni a 7 anni e mezzo di carcere.

In primo grado la Procura di Milano aveva chiesto 9 anni per Formigoni, che era accusato anche di associazione per delinquere, contestazione, però, caduta col verdetto di quasi due anni fa. Poi la Procura ha presentato ricorso in appello non sull'associazione a delinquere, ma per chiedere la pena massima per la corruzione in questo caso, ossia 7 anni e mezzo di carcere. Pena riconosciuta dai giudici oggi. (ANSA).