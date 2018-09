Malika Ayane, osare qualcosa di bello

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Dieci tracce dal tocco vintage, dieci tessere di una storia che cambia a seconda dell'ordine dei fattori: questo è per Malika Ayane 'Domino', quinto album in uscita il 21 settembre e presentato a Milano. Un disco "da interni e urbano" che conferma il gruppo autoriale e di produzione di 'Naif', ma cerca nuove direzioni: "Sono due dischi gemelli, quello sul tempo e questo sullo spazio: qui mi sono focalizzata sul ritmo". "Non sono desueta, ma se guardiamo alla rilevanza dei trapper non sono nemmeno attuale - spiega Ayane - La fortuna di essere estranea a una scena contemporanea precisa è che si può fare qualsiasi cosa. Una scelta cosiddetta commerciale oggi non significa successo garantito: è un momento straordinario per osare e affidarsi alla volontà di fare qualcosa di bello, perché il bello arriva".

Da novembre Malika porterà in tour due spettacoli che correranno in parallelo, uno per i teatri e uno per i club.