Mail minacce prima apertura Real Bodies

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Aprirà a Milano dal 6 ottobre 'Real Bodies, oltre il corpo umano', mostra anatomica con corpi conservati con la tecnica della plastinazione. Prima dell'apertura, però, dicono gli organizzatori, sono arrivate oltre 500 email contro uno degli oggetti in mostra, la 'Figura in orgasmo', ispirato all'omonimo disegno di Leonardo Da Vinci.

"L'orgasmo dei morti è pornografia, hard e blasfema, prima o poi sparisce" è il testo delle mail, tutte uguali. L'opera in questione, spiegano da Venice Exhibition, ovvero gli organizzatori di Real Bodies in un comunicato, è un tributo al genio toscano a 500 anni dalla morte che vale oltre un milione di euro ed è per questo che il produttore americano di Real Bodies ha chiesto a Venice Exhibition di ritirare l'installazione o di metterla in un'area facoltativa in modo da proteggerla dal vandalismo. In questo modo però la fruizione, sottolineano gli organizzatori, sarebbe limitata.