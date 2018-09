A Milano screening gratuiti al cuore

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Diffondere l'importanza della prevenzione, vera arma per combattere le patologie cardiache che solo nel 2015 nel territorio milanese hanno provocato circa 9.900 morti, con un'incidenza di 30 morti ogni 10.000 abitanti.

È l'obiettivo del progetto 'Prevenzione, il cuore della vita', promosso da Croce Rossa Milano in occasione della Giornata mondiale del cuore, che porterà dal 28 al 30 settembre in piazza Beccaria, a due passi dal Duomo, una cittadella della salute dove tutti potranno sottoporsi a uno screening gratuito. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, nel corso di una conferenza stampa. Sotto la guida di medici e infermieri, i cittadini potranno sottoporsi a esami rapidi del sangue, misurazione della pressione arteriosa e della saturazione periferica dell'ossigeno, ad un elettrocardiogramma per individuare i fattori di rischio delle patologie cardiovascolari e correggere gli stili di vita errati.