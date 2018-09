Rissa fra 40 giovai, 17enne ferito

(ANSA) - LECCO, 17 SET - La Polizia di Lecco sta indagando su una rissa che ha coinvolto una quarantina di giovani, domenica prima dell'alba nei pressi di una discoteca di Lecco, e nella quale un ragazzo di 17 anni è rimasto seriamente ferito all'addome con una bottiglia rotta. Il presunto aggressore, un ventenne residente in provincia di Lecco, per ora è stato identificato e denunciato. Il ferito è stato operato e le sue condizioni sono definite sotto controllo. La rissa è scoppiata in un posteggio vicino alla discoteca, dove in serata si era tenuto anche un party scolastico. Gli investigatori della Questura di Lecco stanno ora esaminando le immagini del circuito di sorveglianza del locale - ritenute molto chiare - per cercare di identificare tutti i giovani coinvolti e stabilire le singole responsabilità.