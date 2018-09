Lombardia:I-Com,cresce turismo e startup

(ANSA) - MILANO, 17 SET - La Lombardia si conferma anche quest'anno il motore economico del Paese, con il prodotto interno lordo pro capite più alto pari a 34.352 euro, con il tasso di occupazione maggiore rispetto alla media del Nord Italia, e con i migliori pagamenti nella pubblica amministrazione, pari a 12 giorni contro i 26 della media nazionale. È quanto emerge dal rapporto 2018 sullo 'stato di salute' dell'economia lombarda promosso dall'Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con l'Osservatorio delle Relazioni tra i Territori e le Imprese.

Grande sviluppo - spiega un comunicato del Consiglio regionale lombardo - ha avuto il settore turistico, che evidenzia nell'ultimo anno la migliore performance di crescita italiana con 16 milioni e mezzo di arrivi e 39 milioni di presenze. Altro capitolo importante che evidenzia una performance di crescita significativa è quello dell'innovazione: Milano è la prima città italiana per numero di nuove start-up, che in Lombardia sono 2.354, il 25% di quelle italiane.