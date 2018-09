Anziano travolto e ucciso nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 17 SET - Caccia a un'automobilista pirata a Treviglio (Bergamo), dove un'utilitaria ha investito un uomo di 85 anni, Francesco Zibetti, che nella notte è morto a causa delle ferite riportate. L'investimento risale a sabato sera, ma inizialmente le condizioni dell'anziano non destavano preoccupazione. L'anziano era stato investito davanti a casa, lungo viale Buonarroti, e portato all'ospedale Gavazzeni di Bergamo. Nessuna traccia dell'auto che lo ha investito: sul posto era giunta una volante del commissariato di polizia di Treviglio, il cui dirigente Angelo Lino Murtas lancia ora un appello all' investitore perché si faccia avanti "per evitare che sia la Polizia a breve ad andare a prelevarlo a casa o sul posto di lavoro". Sono state acquisite le testimonianze e i video delle telecamere di tutta la zona. La macchina è di piccola cilindrata e di colore grigio chiaro.