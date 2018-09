Seveso, sbloccata vasca laminazione

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Dopo oltre un anno il governo ha dato il via libera alla costruzione della vasca di laminazione del torrente Seveso da realizzare nel territorio del Parco Nord tra Milano e Bresso. E' quanto comunicato in una nota dall'assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile, Pietro Foroni, spiegando che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti dato ragione a Regione Lombardia e rigettato l'opposizione del Comune di Bresso, non essendo questo un "ente preposto in via ordinaria o principale alla cura della salute o dell'incolumità pubblica".

Il Commissario governativo, ossia il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, la settimana prossima approverà il progetto definitivo e darà il via al Comune di Milano, ente attuatore dell'intervento attraverso Metropolitana Milanese, all'approntamento del progetto esecutivo (già predisposto in bozza), per procedere infine alla gara d'appalto.