A Milano un gazebo anticontraffazione

(ANSA) - MILANO, 13 SET - In occasione della Vogue Fashion's Night Out, la notte dedicata allo shopping e alla moda che si terrà stasera a Milano, torna in piazza San Carlo il gazebo anticontraffazione della Polizia locale.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sui pericoli legati all'acquisto di prodotti con marchio contraffatto. Il progetto è promosso da Federmodamilano (Confcommercio Milano) e Federazione Moda Italia, è realizzata in collaborazione con l'Unità antiabusivismo della Polizia locale e con Camera di Commercio e INDICAM (Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale)..

In materia di antiabusivismo e anticontraffazione la Polizia locale ha effettuato, dal primo gennaio 2018 ad oggi, 1.694 sequestri amministrativi per un totale di oltre 8 milioni e mezzo di pezzi e 325 sequestri penali per un totale di 250mila pezzi.