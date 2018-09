Olimpiadi '26:incontri Giorgetti-sindaci

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Inizia con la delegazione di Torino e del Piemonte, il ciclo di incontri a palazzo Chigi con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, sul tema candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026.

Con Milano e la Lombardia, che hanno anticipato il colloquio a ieri per gli impegni odierni negli Usa del sindaco Sala, il ciclo si completerà sempre in giornata con Cortina e la Regione Veneto, per poi culminare in un tavolo congiunto con tutte e tre le città coinvolte. Agli incontri, oltre al Governo, parteciperà anche il Coni, rappresentato dal presidente, Giovanni Malagò che ha appena fatto il proprio ingresso a Palazzo Chigi.