Fuoricinema apre sala in carcere Bollate

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Sarà devoluta alla realizzazione di una sala cinematografica all'interno del Carcere di Bollate, destinata alle attività dei detenuti, la raccolta fondi del market place solidale dell'edizione 2018 di Fuoricinema, la maratona di incontri e proiezioni che si tiene a Milano dal 14 al 16 settembre e che quest'anno apre la Milano Movie Week 2018, l'iniziativa promossa dal Comune in programma dal 14 al 21 settembre 2018.

Fuoricinema si terrà ancora una volta a CityLife dove il pubblico potrà seguire gli incontri con ospiti come Cristina Comencini e i Subsonica, fare acquisti a scopo benefico, mangiare e assistere alle proiezioni serali di anteprime nazionali come il nuovo film di Spike Lee 'BlacKKklansman', 'Gli Incredibili 2' di Brad Bird, la prima puntata della serie 'Sharp Objects' di Marc Vallèe che andrà in onda su Sky Atlantic e 'Una storia senza nome' di Roberto Andò, con Micaela Ramazzotti, Laura Morante e Alessandro Gassmann.